Переводчик с китайского и на китайский язык

Услуги:

· перевод письменный

· перевод последовательный

· гид-переводчик

· сопровождение

· репетиторство

· встреча делегаций

· пуско-наладка оборудования

· перевод сайтов, перевод документов

Тематика переводов: Экономические, юридические, технические, медицинские переводы, также перевод шаблонных документов (паспорта,водительские удостоверения, дипломы, аттестаты, удостоверения личности,

таможенные документы и т.д.)