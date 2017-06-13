Yilei1989

Гульназ Ибрагимова Yilei1989

 
34 годаРоссия/Казань
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводчик с китайского и на китайский язык

Услуги:

·        перевод письменный

·        перевод последовательный

·        гид-переводчик

·        сопровождение

·        репетиторство

·        встреча делегаций

·        пуско-наладка оборудования

·        перевод сайтов, перевод документов

Тематика переводов: Экономические, юридические, технические, медицинские переводы,  также перевод шаблонных документов (паспорта,водительские удостоверения, дипломы, аттестаты, удостоверения личности,

таможенные документы и т.д.)

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