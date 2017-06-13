Переводчик с китайского и на китайский язык
Услуги:
· перевод письменный
· перевод последовательный
· гид-переводчик
· сопровождение
· репетиторство
· встреча делегаций
· пуско-наладка оборудования
· перевод сайтов, перевод документов
Тематика переводов: Экономические, юридические, технические, медицинские переводы, также перевод шаблонных документов (паспорта,водительские удостоверения, дипломы, аттестаты, удостоверения личности,
таможенные документы и т.д.)
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Портфолио
- Переводчик с китайского и на китайский язык106 просмотров