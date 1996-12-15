Пузенцова Юлия Анатольевна
15.12.1996
Web-дизайнер, Веб- верстальщик
Телеграм: https://t.me/YliaPu
E-mail: [email protected]
Опыт:Фриланс 2018 - по настоящее время
Создание Лендингов
Создание презентаций.
Создание логотипов.
Верстка ( работаю в сервисе GitHub).
Навыки:
- Работа в команде
- Работа с клиентами (в живую и удалённо)
- Организаторские навыки
- Владение графическим планшетом
Инструменты:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
HTML
CSS
JavaScript jQuery
Bootstrap
Пользователь ПК
Образование:
Управление персоналом
"Пензенский государственный университет" (2013-2017)
Веб-дизайн с нуля до PRO
"Онлайн университет Skillbox" (2017-2018)
О себе:
- Отлично умею организовать своё рабочее время
- тайм менеджментом пользуюсь не только в работе, но и в обычных жизненных ситуациях.
- Пунктуальна до неприличия=)
- Люблю и умею общаться с людьми.
- Составляю дотошное ТЗ, для того чтобы максимально точно выполнить задачу клиента.
- Усидчива и люблю доводить дела до конца.
Ссылка на портфолио:https://www.behance.net/gulla61a1