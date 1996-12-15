Пузенцова Юлия Анатольевна

15.12.1996

Web-дизайнер, Веб- верстальщик

Телеграм: https://t.me/YliaPu

E-mail: [email protected]

Опыт:Фриланс 2018 - по настоящее время

Создание Лендингов

Создание презентаций.

Создание логотипов.

Верстка ( работаю в сервисе GitHub).

Навыки:

- Работа в команде

- Работа с клиентами (в живую и удалённо)

- Организаторские навыки

- Владение графическим планшетом

Инструменты:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

HTML

CSS

JavaScript jQuery

Bootstrap

Пользователь ПК

Образование:

Управление персоналом

"Пензенский государственный университет" (2013-2017)

Веб-дизайн с нуля до PRO

"Онлайн университет Skillbox" (2017-2018)

О себе:

- Отлично умею организовать своё рабочее время

- тайм менеджментом пользуюсь не только в работе, но и в обычных жизненных ситуациях.

- Пунктуальна до неприличия=)

- Люблю и умею общаться с людьми.

- Составляю дотошное ТЗ, для того чтобы максимально точно выполнить задачу клиента.

- Усидчива и люблю доводить дела до конца.

Ссылка на портфолио:https://www.behance.net/gulla61a1