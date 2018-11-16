Yliia_coder

Добро пожаловать на мою страничку!
Меня зовут Юлия, и я начинающий, но перспективный html-верстальщик)
По своей натуре я - перфекционист, и это находит свой отпечаток в моей работе : ответственно подхожу к поставленым задачам, всегда готова к изучению новых технологий и саморазвитию.
Мои навыки и используемые технологии:
- Верстка и frontend- разработка (HTML5, CSS3);
- Bootstrap4;
- jQuery, Node.js;
- Методология БЭМ;
- Flex Box;
- Интеграция вёрстки на CMS: MODx, WordPress;
- Сборка проектов при помощи Gulp;
- Adaptive and Responsive верстка, валидность кодаЯ использую в своей работе различные современные технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, FlexBox, Bootstrap 4, jQuery и другие инструменты.
Так же работаю по методологии БЭМ, что гарантирует чистый и понятный другим разработчикам код.Сделаю качественную вёрстку за не большие деньги. Индивидуальный подход к каждому проекту!