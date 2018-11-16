Yliia_coder

Front-End, верстка PSD макетов в HTML/CSS страницы

Добро пожаловать на мою страничку!

Меня зовут Юлия, и я начинающий, но перспективный html-верстальщик)

По своей натуре я - перфекционист, и это находит свой отпечаток в моей работе : ответственно подхожу к поставленым задачам, всегда готова к изучению новых технологий и саморазвитию.

Мои навыки и используемые технологии:

- Верстка и frontend- разработка (HTML5, CSS3);

- Bootstrap4;

- jQuery, Node.js;

- Методология БЭМ;

- Flex Box;

- Интеграция вёрстки на CMS: MODx, WordPress;

- Сборка проектов при помощи Gulp;

- Adaptive and Responsive верстка, валидность кодаЯ использую в своей работе различные современные технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, FlexBox, Bootstrap 4, jQuery и другие инструменты.

Так же работаю по методологии БЭМ, что гарантирует чистый и понятный другим разработчикам код.Сделаю качественную вёрстку за не большие деньги. Индивидуальный подход к каждому проекту!