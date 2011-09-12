Ruby/Rails и чуть-чуть Merb разработчик

Программист на самом красивом языке в мире: Ruby! :) Большой опыт работы с Rails, совсем немного с Merb, c RadiantCMS (делал для него extension для версионирования страниц). Большой сторонник экстремального программирования, в частности Behavior/Test Driven Development, "ненавязчивости" JS/xHTML. Тесты привык писать с помощью RSpec/Cucumber для Ruby/Rails, и с помощью Selenium для JavaScript. Никогда не использовал PrototypeJS, несмотря на то что он идет с Rails, зато хорошо знаю и горячо люблю jQuery. Подробнее обо мне можно почитать на astashov.net, посмотреть мой код: github.com/astashov (там в основном, конечно, форки других проектов, но есть и несколько моих, из наиболее интересных - SolutionsGrid и PageVersioning).