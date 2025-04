Выполненная работа - приоритет! As it should be.

Готов помочь вам в работе с текстами и особенно переводами! Будучи студентом на полностью англоязычной программе , я в совершентве владею английским языком (Уроень С1 - Professional Fluency). Также, у меня уже имеется опыт перевода устной речи с записи (с русского на английский). Если вам нужно качество в заданные сроки, то вы обратились по адресу!