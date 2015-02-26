Производитель грамотного креатива. 1$\1К знак.

Актёрское мастерство + Реклама и PR = Эффективный результат! Сейчас учусь по специальности Реклама и PR. Прежде 2 года изучала актёрские знания в колледже. Творческая деятельность помогла развить фантазии и расширить мировоззрение. Спорт и йога поддерживает тонус и ясность мысли. Активная жизненна позиция. Пишу, но свои работы еще нигде не опубликовывала. Кайфую от этого дела. "Если сильно захотеть, можно в космос полететь" – моё кредо! ВВВ. Всё Всегда Возможно! Могу интересно писать практически на любые темы. Серьезно отношусь к работе. Предоставляю хороший продукт ВОВРЕМЯ. Интригующая и оригинальная подача информации. Считаю это своей изюминкой. Умею быстро и качественно !