Юрист- хозяйственное, гражданское, трудовое право

хозяйственное, гражданское, трудовое право, договорная работа, работа с регистратором.

с 12.2009 по наст. время (2 года)

ООО "Торговый дом "ОЛІС" (Оптовая и розничная торговля продуктами питания)

Функциональные обязанности: Составление и правовой анализ договоров поставки, купли-продажи, ведение реестра договоров, а также правовой анализ договоров о предоставлении маркетинговых, транспортных и других услуг, об аренде транспорта, недвижимости, составление протоколов разногласий, спецификаций, трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, займа работнику, разработка условий коллективного договора, ведение и учет должностных инструкций; претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности, представление интересов предприятия в судах, других учреждениях; регистрация ООО, его филиалов, ФЛП, в том числе разработка положений и устава предприятия; правовое обеспечение деятельности компании.

Юрисконсульт

с 11.12.2006 по 11.2009 (2 года)

ООО "Запорожпромрегион" (оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов)

Функциональные обязанности: Составление процессуальных документов, ведение претензионно-исковой работы, поиск поставщиков и покупателей товара, ведение деловых переговоров, а также дальнейшее составление и правовое сопровождение договоров поставки товара, ведение договоров аренды нежилых помещений и сооружений, составление договоров по предоставлению транспортных услуг, представление интересов предприятия в хозяйственных судах, в других учреждениях, организациях, работа с Государственной исполнительной службой; получение лицензий на транспортные грузоперевозки, переработку и заготовку лома черных и цветных металлов; работа по вводу в эксплуатацию нежилых помещений; регистрация права собственности на объекты недвижимости.

Государственный исполнитель

с 10.2003 по 05.2006 (2 года)

Отдел Государственной исполнительной службы Жовтневого района г. Запорожья (Исполнение решений судов и других органов)

Функциональные обязанности: Исполнение решений суда связанных со взысканием с юридических и физических лиц задолженностей, представление интересов службы в судах общей юрисдикции, хозяйственном суде; составление жалоб и других процессуальных документов.

Гуманитарный университет "ЗИГМУ", юридический, правоведение, Запорожье.

Диплом специалиста с отличием.

Владею свободно русским, украинским языками.