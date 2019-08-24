Welcome to my portfolio, I'm UI\UX designer.
Привет!
Рад видеть вас здесь.
Я помогу вам с разработкой Landing Page и сайтов любой сложности.
Оказываю услуги по проектированию и дизайну.
Сейчас я активно нарабатываю своё портфолио после профессионального обучения.
Есть достаточный опыт, адекватные расценки и большое желание.
Не терпиться начать работать с вами.
Пишите-звоните, обсудим!
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https://www.behance.net/yuriklety48ad6 | Портфолио
[email protected] | E-mail
https://t.me/Yura_Avd | Telegram
live:yurik_web | Skype
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