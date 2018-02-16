Yuri_Melentev

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Мелентьев Юрий. Проживаю в городе Санкт-Петербург. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Я изучил и прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии

рекламы, и готов их внедрить для Вас БЕСПЛАТНО. Я предлагаю Вам: подбор ключевых фраз; написание текстов и продающих заголовков; подбор и создание оригинальных изображений Ваших товаров или услуг; создание и запуск тестовой рекламной компании в РСЯ (для выявления оптимальной цены за клик и эффективных объявлений); создание и запуск основной рекламной компании РСЯ (1 ключевая фраза – 1 группа объявлений); аудит и оптимизация основной рекламной компании. За свои услуги я не возьму денег, а лишь попрошу оставить отзыв о моей работе. Пишите, буду рад Вам помочь!

телефон: +79990223185

WhatsApp/Viber: +79990223185

e-mail: [email protected]

страница VK: https://vk.com/yury_melentyev

Skype: jurasic90