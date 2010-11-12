ZMEY-SHAKE

Требуется такой же сайт(или скрипт) как здесь : http://pes6-club.pesgame.net/gal/index.php Какова будет стоимость такой работы ? И сроки ?
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
13 лет назад
Требуется такой же сайт(или скрипт) как здесь : http://pes6-club.pesgame.net/gal/index.php Какова будет стоимость такой работы ? И сроки ?
На сайт требуется скрипт рейтинга игроков. Чтобы администратор или модератор вводил результаты матча через админ панель и на сайте в виде таблицы отображался рейтинг игроков. В таблице должны присутствовать след. пункты: В(Выигрышей) Н(Ничей) П(Поражений) Рейтинг Также нужно чтобы ...