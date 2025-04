Облазование : Средне специальное, ВысшееТК№14 '09Факультет: РекламаКафедра/направление: Кино видео рекламаФорма обучения:Очное отделениеСтатус:Выпускник (специалист)Специальность - Режиссура и продюсерство Кино-видео рекламыВуз:МГУИЭ (бывш. МИХМ) '12Факультет:Институт маркетинговых коммуникацийКафедра/направление:Визуальных коммуникацийФорма обучения:Очное отделениеСтатус:Выпускник (специалист)Специальность - Режиссура документального кино для телевидения,Вуз:Академия медиаиндустрии (ИПК работников ТВ и РВ)'14Факультет:Экранного искусстваФорма обучения:Очное отделениеСтатус:Выпускник (бакалавр)Опыт работы:1)режиссёр монтажа на телеканале "Россия 24"РИК ГТРКМосква, с февраля 2010Достижения на месте работы:1. Примал участие в создании программы "ПРОчтение" (пилотный выпуск и перве 6 программ) в качестве единственного Режиссёра монтажа2. Большое количество Специальных репортажей на различную тематику3. Работал над монтажом документального фильма "Рыбалка по-курильски" фильм первый с Дмитрием Щугоревым​ master ribalka ppo-kurilsky.mp4​4. Более года являся одним из двух постояннх Режиссёров монтажа программы "погода" на канале "Россия 24" с Вадимом Заводченковым5. Работал над выпуском нескольких программ в цикле "Корпорации монстров" под режиссурой Григория Пришелски 2)проектная работа над фильмом A Day on the World's Most Beautiful Metro! (Moscow) Graham Phillips в качестве режиссёра монтажаДополнительная информация:Владение компьютером: на уровне уверенного пользователяЗнание програм: Avrora newsEdit, Final Cut-7 и FinalCut-X, Adobe Premer CS4 ( достаточно быстро изучаю новые монтажные среды и другие программы)