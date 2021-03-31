Редактирование фотографий, наложение фильтров, перенесение текстов в цифровой формат.

Коммуникабельный, ответственный, с огромным желанием выполнять совершенно разную работу. Имеются навыки работы в фоторедакторе (изменение фона, компоновка, удаление (добавление) объектов, работа с цветом, пластические изменения). Так же иметься опыт в перепечатки документов с фото (текст, числа) в цифровой формат. Владение английским языком с уровнем изучения B2 (Vantage — Upper-Intermediate), а так же самостоятельное владение французским. Написание рецензий, перевод, отзывы,- все это является возможным.