Выполню заказ качественно и быстро
Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:
- Транскрибация аудио/видео файлов на русском и украинском языке
- Узконаправленная лексика, сленг, вставки на ин. языках
- Обширный словарный запас, грамотность
- Тщательная проверка достоверности услышанного
- Повторная проверка на ошибки
- Разбор незначительных деталей
- Адекватный расчет времени на работу
- Начало выполнения сразу после получения материалов
- Удобное для чтения оформление
- Стоимость работы оговаривается индивидуально
Способы оплаты:Webmoney - WMZ, WMR, WMU
Банковская карта - ПриватБанк
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Портфолио
- Транскрибация передачи «Как это сделано? Омега-3»98 просмотров