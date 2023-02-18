ZeroBit

Роман ZeroBit

 
49 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Выполню заказ качественно и быстро

Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:

  • Транскрибация аудио/видео файлов на русском и украинском языке
  • Узконаправленная лексика, сленг, вставки на ин. языках
  • Обширный словарный запас, грамотность
  • Тщательная проверка достоверности услышанного
  • Повторная проверка на ошибки
  • Разбор незначительных деталей
  • Адекватный расчет времени на работу
  • Начало выполнения сразу после получения материалов
  • Удобное для чтения оформление
  • Стоимость работы оговаривается индивидуально

Пример выполненной работы

Способы оплаты:

Webmoney - WMZ, WMR, WMU

Банковская карта - ПриватБанк

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E-mail: [email protected]

https://t.me/Starroma

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