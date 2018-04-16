Настройка и продвижение рекламных кампаний в Яндекс. Директ (Рекламная сеть Яндекс)

Меня зовут Александр.Задумываетесь как вывести Ваш бизнес на новый уровень и привести тысячи

благодарных клиентов? Я помогу Вам в этом. Я прошел тренинг “Специалист по

интернет-рекламе 3.0” и готов внедрить для Вас самые современные технологии в интернет-рекламе

Рекламной Сети Яндекса БЕСПЛАТНО.

То есть я предлагаюнастроить вам интернет рекламу совершенно БЕСПЛАТНО, взамен попрошу только

отзыв о моей работе. В случае, если у Вас уже есть рекламные компании, но они

Вас не устраивают, проведу бесплатный аудит с указанием проблем их низкой

эффективности.

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Предлагаю обсудить детальнее.