Настройка и продвижение рекламных кампаний в Яндекс. Директ (Рекламная сеть Яндекс)
Меня зовут Александр.Задумываетесь как вывести Ваш бизнес на новый уровень и привести тысячи
благодарных клиентов? Я помогу Вам в этом. Я прошел тренинг “Специалист по
интернет-рекламе 3.0” и готов внедрить для Вас самые современные технологии в интернет-рекламе
Рекламной Сети Яндекса БЕСПЛАТНО.
То есть я предлагаюнастроить вам интернет рекламу совершенно БЕСПЛАТНО, взамен попрошу только
отзыв о моей работе. В случае, если у Вас уже есть рекламные компании, но они
Вас не устраивают, проведу бесплатный аудит с указанием проблем их низкой
эффективности.
Заинтересовались?
Предлагаю обсудить детальнее.
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