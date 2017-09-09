Графический дизайнер и художник, имеющий за плечами немалый опыт

Здравствуйте, меня зовут Евгения и я графический дизайнер и художник! Могу сработаться не только с карандашами и ручками, но и с компьютерной программой. За моими плечами немало работ от лёгких набросков к масштабным портретам, от лёгкого логотипа до многостраничного издания. Я с радостью помогу Вам воплотить Ваши желания!

В моём портфолио (https://vk.com/doc83464338_449510641?hash=02efe101b52f96f57d&dl=8f9e52ca2b770fb3c6), которое, к слову, является электронной версией многостраничного издания, выполненное мною, Вы увидите множество моих работ.

Жду Ваших заказов!