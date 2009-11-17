Zhykov

Геннадий Кожевний Zhykov

 
26 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UX / UI Designer

UI / UX / Front-end / Animation

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Отзывы заказчиков
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$4
10 баллов
14 лет назад
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Лучшее соотношение цена/качество из всех представленных работ
Цели были чётко поставленны. Работать было приятно. Готов еще пороботать) Большое спасибо!
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