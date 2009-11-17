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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
14 лет назад
Лучшее соотношение цена/качество из всех представленных работ
Ответный отзыв
Цели были чётко поставленны. Работать было приятно. Готов еще пороботать) Большое спасибо!