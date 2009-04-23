Zlatovlaska777

Добрый день! Предлагаю услуги копирайтинга, рерайтинга и переводов (англ. яз.). Темы самые разнообразные: психология, спорт, здоровый образ жизни, правильное питание, диеты, социум, проблемы молодежи и т.д.

Образование высшее гуманитарное, специализация английский язык (красный диплом).

Грамотная письменная речь. Отношусь к работе очень ответственно. К каждому заказу проявляю индивидуальный подход. По желанию копирайтинг сопровождаю стихами собственного сочинения.

Имею свободный доступ в интернет, что позволит выполнить ваши пожелания в любое время и обсудить все нюансы подробнейшим образом!

Работа будет выполнена качественно!

Нужно выполнить заказ?

Обращайтесь, все для вас!

Пожалеть вам не придется,

Сделаю все под указ!

ICQ: 223553356

[email protected]