Zlatovlaska777

Добрый день! Предлагаю услуги копирайтинга, рерайтинга и переводов (англ. яз.). Темы самые разнообразные: психология, спорт, здоровый образ жизни, правильное питание, диеты, социум, проблемы молодежи и т.д.
Образование высшее гуманитарное, специализация английский язык (красный диплом).
Грамотная письменная речь. Отношусь к работе очень ответственно. К каждому заказу проявляю индивидуальный подход. По желанию копирайтинг сопровождаю стихами собственного сочинения.
Имею свободный доступ в интернет, что позволит выполнить ваши пожелания в любое время и обсудить все нюансы подробнейшим образом!
Работа будет выполнена качественно!
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Обращайтесь, все для вас!
Пожалеть вам не придется,
Сделаю все под указ!
ICQ: 223553356