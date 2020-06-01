В дизайне давно по уши. Приоритеты на корпоративный стиль, флеш-презентации

Не придумал как показать флешовые презентации... Они большие :(

Но говорят эффектные и эффективные...

-----------------

Работал в:

Компания "eSoft"

Дизайн-студия "БарбАрт"

Дизайн-студия "RussianDesigners"

Рекламное агентство полного цикла "МDC Expo"

Учебный Компьютерный Центр «Бейсик»

Рекламный Информационный Центр «РЕЗОНАНС»