В дизайне давно по уши. Приоритеты на корпоративный стиль, флеш-презентации
Не придумал как показать флешовые презентации... Они большие :(
Но говорят эффектные и эффективные...
-----------------
Работал в:
Компания "eSoft"
Дизайн-студия "БарбАрт"
Дизайн-студия "RussianDesigners"
Рекламное агентство полного цикла "МDC Expo"
Учебный Компьютерный Центр «Бейсик»
Рекламный Информационный Центр «РЕЗОНАНС»
Портфолио
- Пустун207 просмотров
- Арнат233 просмотра
- Без названия245 просмотров
- Витраж - Черепаха7528 просмотров
- Витраж Celtic1689 просмотров
- Белый сад189 просмотров
- Белый сад190 просмотров
- Айсберг168 просмотров
- Арт группа196 просмотров
- BarbArt165 просмотров
- BarbArt158 просмотров
- BarbArt163 просмотра