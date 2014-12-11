Тестировщик ПО, веб-сайтов, мобильных приложений.

Здравствуйте. Ищу удаленную работу тестировщика. У меня техническое средне-специальное образование. Работала в г. Уфе 3 года в крупном вычислительном центре оператором ПК. Затем проработала 10 лет инспектором в военкомате, оформляла важную документацию и вела прием посетителей. Сейчас живу в г. Казани, занимаюсь тестированием около года. Эта работа мне очень нравится, и я постоянно занимаюсь повышением своих знаний и умений в этой области. Тестировала и находила баги на таких сайтах как mVideo, hotellook, tvzavr, nba, uTest, сайт знакомств tabor.ru и др. К работе отношусь ответственно, внимательно, пунктуально, в общении с людьми я коммуникабельный и открытый человек. Могу работать фул-тайм. Тестирую на MAC, iPhone 5s, iPad 3.

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