Web разработчик

Знание языков и фреймворков:

- html

- css

- javascript (jQuery)

- php (CodeIgniter)

- SQL

Занимаюсь созданием следующих категорий сайтов:

- Сайт-визитка

- Личная страница

- Landing page (лендинг пейдж)

- Блог

Для администрирования сайтов, разработанных мной, предлагаю следующие CMS (движки):

- WordPress. Популярный сайтовый движок. Предлагает богатый функционал, расширяемость плагинами. Довольно тяжеловесный и нагружает сервер. Поэтому для своих сайтов рекомендую следующий вариант.

- Z CMS. Это движок моей собственной разработки. Работает быстро и минимально нагружает сервер. Предоставляет небольшой функционал и возможности, но его вполне хватает для создания страниц сайта визитки и правки информации администратором. Кроме создания страниц он реализовывает некоторый дополнительный функционал.

Верстка.

Также занимаюсь версткой шаблонов под CMS WordPress, верской лендингов и других страниц. Для верски мне нужен макет сайта в формате .PSD. Поиск дизайнера для создания макета могу осуществить самостоятельно.

Написание back-end скриптов.

Занимаюсь разработкой скриптов на языке php в той части приложения, которую не видит посетитель сайта, но является важным его элементом. Например, это может быть подпрограмма работы с файловой системой, хитрый алгоритм выборки из базы данных и т.д. Такие скрипты стараюсь писать на ООП в php.

Написание front-end скриптов.

Также занимаюсь написанием скриптов в той части приложения, с которой взаимодействует пользователь. Реализовываю такие проекты как на php, так и на javascript.