Знание языков и фреймворков:
- html
- css
- javascript (jQuery)
- php (CodeIgniter)
- SQL
Занимаюсь созданием следующих категорий сайтов:
- Сайт-визитка
- Личная страница
- Landing page (лендинг пейдж)
- Блог
Для администрирования сайтов, разработанных мной, предлагаю следующие CMS (движки):
- WordPress. Популярный сайтовый движок. Предлагает богатый функционал, расширяемость плагинами. Довольно тяжеловесный и нагружает сервер. Поэтому для своих сайтов рекомендую следующий вариант.
- Z CMS. Это движок моей собственной разработки. Работает быстро и минимально нагружает сервер. Предоставляет небольшой функционал и возможности, но его вполне хватает для создания страниц сайта визитки и правки информации администратором. Кроме создания страниц он реализовывает некоторый дополнительный функционал.
Верстка.
Также занимаюсь версткой шаблонов под CMS WordPress, верской лендингов и других страниц. Для верски мне нужен макет сайта в формате .PSD. Поиск дизайнера для создания макета могу осуществить самостоятельно.
Написание back-end скриптов.
Занимаюсь разработкой скриптов на языке php в той части приложения, которую не видит посетитель сайта, но является важным его элементом. Например, это может быть подпрограмма работы с файловой системой, хитрый алгоритм выборки из базы данных и т.д. Такие скрипты стараюсь писать на ООП в php.
Написание front-end скриптов.
Также занимаюсь написанием скриптов в той части приложения, с которой взаимодействует пользователь. Реализовываю такие проекты как на php, так и на javascript.