«Zwarovsky Laboratory» — создание и продвижение сайтов

Профессиональная разработка и продвижение сайтов. Адаптивный веб-дизайн. Создание сайтов под ключ. 10 лет опыта работы в ИТ, более 70 созданных и оптимизированных проектов. 5 специалиста на аутсорсинге. Доступные цены, отличные результаты!

Современные решения для бизнеса в сети интернет:

1) Landing page - отлично подойдет для тестирования ниши;

2) Кооперативный сайт или сайт-визитка - многостраничный сайт с охватом по поисковым запросам;

3) Интернет-магазин - e-commerce решение, интеграция с бухгалтерий и интернет-эквайрингом;

4) Порталы - информационные ресурсы с авторским контентом.

Этапы создания:

1) Оценка ниши и сайтов конкурентов;

2) Создание прототипа и дизайн-макета;

3) Сбор семантического ядра и оптимизация страниц;

4) Верстка сайта или установка шаблона на CMS (систему управления);

5) Установка и настройка модулей;

6) Наполнение сайта контентом;

7) Тестирование и запуск проекта.

Что мы можем:

1) Создание сайта под ключ;

2) Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google.Adwords;

3) Настройка таргетированной рекламы из социальных сетей;

4) Сбор семантического ядра (поисковых запросов),кластеризация (деление на группу страниц);

5) Поисковое продвижение (SEO);

6) Дизайн;

7) Копирайтинг.

Системы управления:

1С.Битрикс, OpenCart, ModX, Wordpress.

Навыки:

HTML4/5, CSS3, JavaScript, JSON, AngularJS,ReactJS, NodeJS, PHP5+, MySql.

Наш сайт:

https://zwarovsky.ru/