Профессиональная разработка и продвижение сайтов. Адаптивный веб-дизайн. Создание сайтов под ключ. 10 лет опыта работы в ИТ, более 70 созданных и оптимизированных проектов. 5 специалиста на аутсорсинге. Доступные цены, отличные результаты!
Современные решения для бизнеса в сети интернет:
1) Landing page - отлично подойдет для тестирования ниши;
2) Кооперативный сайт или сайт-визитка - многостраничный сайт с охватом по поисковым запросам;
3) Интернет-магазин - e-commerce решение, интеграция с бухгалтерий и интернет-эквайрингом;
4) Порталы - информационные ресурсы с авторским контентом.
Этапы создания:
1) Оценка ниши и сайтов конкурентов;
2) Создание прототипа и дизайн-макета;
3) Сбор семантического ядра и оптимизация страниц;
4) Верстка сайта или установка шаблона на CMS (систему управления);
5) Установка и настройка модулей;
6) Наполнение сайта контентом;
7) Тестирование и запуск проекта.
Что мы можем:
1) Создание сайта под ключ;
2) Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google.Adwords;
3) Настройка таргетированной рекламы из социальных сетей;
4) Сбор семантического ядра (поисковых запросов),кластеризация (деление на группу страниц);
5) Поисковое продвижение (SEO);
6) Дизайн;
7) Копирайтинг.
Системы управления:
1С.Битрикс, OpenCart, ModX, Wordpress.
Навыки:
HTML4/5, CSS3, JavaScript, JSON, AngularJS,ReactJS, NodeJS, PHP5+, MySql.
Наш сайт:
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