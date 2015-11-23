Еремеев Илья Петровичдата рождения:21 ноября 1979 годакраткая информация:Место жительства: Ульяновская обл. г. Димитровградemail: [email protected]: ilya19791121цель:удаленная работа, программистпрофессиональные навыки:Хорошо владею языком программирования С++.Есть опыт программирования на С++ Qt, для операционных систем Windows, Linux.Java Android API.Сетевые приложения, базы данных(SQL), графика, звук. Для мобильных(android) инастольных систем.личные качества:Аналитический склад ума. Тяга к самообразованию как в программировании, так и вдругих областях.