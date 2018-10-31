Приятный заказчик! Корректно ставит задачи, все вопросы обсудили непосредственно перед началом работ. Принял во внимание замечания по поводу посадочной страницы и оптимизировал её, в планах запустить таргетинг и на сайт . Проблем с оплатой нет. Рекомендую сотрудничать :)