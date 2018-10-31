_asamy

Марина Школяренко _asamy

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Продвижение в Социальных Сетях (Facebook, Instаgram, ВК)!

– SMM-маркетинг только легальными методами;

– Детальная проработка Целевой Аудитории;

– Маркетинг, направленный исключительно на цели Вашего бизнеса;

– Работаю с такими Социальными Сетями, как: Facebook, Instagram, ВК.

﻿Мои услуги:

  • Создание, настройка и ведение таргетированной рекламы в  Facebook, Instagram, ВК;
  • Создание/ведение аккаунтов/сообществ (дизайн, оформление, контент);
  • Ведение и поддержка аккаунтов/сообществ (публикация контента, модерация);
  • Привлечение Целевой Аудитории в профиль/сообщество;
  • Помощь/ведение конкурсной активности;
  • другие креативные методы для качественного продвижения Вашего бизнеса.
﻿Результат:

  • Повышение узнаваемости бренда;
  • Улучшение имиджа бренда;
  • Привлечение Целевой Аудитории;
  • Лояльность Целевой Аудитории;
  • Трафик на сайт / в магазин.
﻿Задавайте вопросы и обращайтесь!

﻿Консультация бесплатно.

﻿Буду рада сотрудничеству :)

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Отзывы заказчиков

DenisKolpak
Колпак 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Реклама в Фейсбук и Инстаграм для СПА-салона
Доволен сотрудничеством. Аккаунт развивается и уже есть первые результаты, чему рад. Исполнитель комплексно подходит к решению задачи, все доходчиво объясняет, вносит рациональные предложения и прислушивается к пожеланиям, всегда на связи. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Приятный заказчик! Корректно ставит задачи, все вопросы обсудили непосредственно перед началом работ. Принял во внимание замечания по поводу посадочной страницы и оптимизировал её, в планах запустить таргетинг и на сайт . Проблем с оплатой нет. Рекомендую сотрудничать :)
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