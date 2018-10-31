Продвижение в Социальных Сетях (Facebook, Instаgram, ВК)!
– SMM-маркетинг только легальными методами;
– Детальная проработка Целевой Аудитории;
– Маркетинг, направленный исключительно на цели Вашего бизнеса;
– Работаю с такими Социальными Сетями, как: Facebook, Instagram, ВК.
Мои услуги:
- Создание, настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, ВК;
- Создание/ведение аккаунтов/сообществ (дизайн, оформление, контент);
- Ведение и поддержка аккаунтов/сообществ (публикация контента, модерация);
- Привлечение Целевой Аудитории в профиль/сообщество;
- Помощь/ведение конкурсной активности;
- другие креативные методы для качественного продвижения Вашего бизнеса.
- Повышение узнаваемости бренда;
- Улучшение имиджа бренда;
- Привлечение Целевой Аудитории;
- Лояльность Целевой Аудитории;
- Трафик на сайт / в магазин.
Консультация бесплатно.
Буду рада сотрудничеству :)
Мои контакты:
- Telegram: asamy_m
- Skype: marinanana13
- E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
Доволен сотрудничеством. Аккаунт развивается и уже есть первые результаты, чему рад. Исполнитель комплексно подходит к решению задачи, все доходчиво объясняет, вносит рациональные предложения и прислушивается к пожеланиям, всегда на связи. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик! Корректно ставит задачи, все вопросы обсудили непосредственно перед началом работ. Принял во внимание замечания по поводу посадочной страницы и оптимизировал её, в планах запустить таргетинг и на сайт . Проблем с оплатой нет. Рекомендую сотрудничать :)