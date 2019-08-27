Разработка документации для фармацевтических предприятий (GMP, ISO 9001)

Разработка документации по системе менеджмента качества (фармацевтической системе качества) для фармацевтических предприятий:

1) Основное досье производственной площадки (на основании данных заказчика);

2) Руководство по качеству;

3) Политика и цели в области качества;

4) Валидационный мастер-план (на основании данных заказчика);

5) Стандартные операционные процедуры: управление документацией на предприятии, управление отклонениями, управление изменениями, самоинспекции (внутренние аудиты); внешние аудиты и аудиты поставщиков, управление рекламациями (претензиями) и прочее.