Дизайнер

Привет, меня зовут Алексей, мне 24, уже долгое время занимаюсь дизайном и недавно решил расширить аудиторию своих постоянных клиентов.

Мой опыт включает в себя практически все, что касается графического дизайна. Нужны мобильное приложение, сайт или презентация ? Сделаю для вас что угодно)

Работая со мной вы гарантированно получите результат, который точно удовлетворит вас.

В первую очередь прислушиваюсь к пожеланием заказчиков, всегда объясню непонятные моменты, провожу консультации. Для меня главное, чтобы вы остались довольны.

Я не из тех специалистов, работу которых надо контролировать, мне вы можете довериться и спокойно заниматься своими делами, пока я делаю для вас работу, ну а если возникнут правки, обсудим и внесем все нужные изменения.

Пишите! Буду рад с вам поработать)