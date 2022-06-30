Привет, меня зовут Алексей, мне 24, уже долгое время занимаюсь дизайном и недавно решил расширить аудиторию своих постоянных клиентов.
Мой опыт включает в себя практически все, что касается графического дизайна. Нужны мобильное приложение, сайт или презентация ? Сделаю для вас что угодно)
Работая со мной вы гарантированно получите результат, который точно удовлетворит вас.
В первую очередь прислушиваюсь к пожеланием заказчиков, всегда объясню непонятные моменты, провожу консультации. Для меня главное, чтобы вы остались довольны.
Я не из тех специалистов, работу которых надо контролировать, мне вы можете довериться и спокойно заниматься своими делами, пока я делаю для вас работу, ну а если возникнут правки, обсудим и внесем все нужные изменения.
Пишите! Буду рад с вам поработать)
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