Бизнес-планирование, переводы. На сервисе - новичок. В работе - профессионал.

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[/table]Аблеев Айрат Шамилевич Образование:Башкирский госуниверситет, 1983 г. Специальность:физика, электроника и радиофизика. Диплом:физик, преподаватель. [table]

2015 – 2016

ООО «УОЛЛСЕЙВИНГ», г. Елабуга, РТ

Директор по производству – главный экономист.

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта создания нового производства энергосберегающих стеновых панелей. Подбор и

закупка технологического оборудования. Руководство строительством нового

предприятия. Расчет себестоимости готовой продукции. Управление производственным процессом.

2012 - 2015

Министерство промышленности и инновационной политики РБ

Ведущий специалист отдела инфраструктурного развития

Разработка инвестиционных проектов строительства новых производств. Расчет бюджетной эффективности государственных инвестиций в промышленные проекты.

2011 – 2012

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Начальник отдела программ развития туризма

Программно-целевое планирование и управление в сфере развития региональной индустрии туризма. Разработка концепции развития внутреннего туризма региона. Экспертиза инвестиционных проектов.

2010 – 2011

Министерство промышленности и инновационной политики РБ

Ведущий советник отдела координации инновационных проектов и промышленной кооперации

Финансовый анализ инвестиционных проектов. Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности контрагентов по исполнению

государственных контрактов.

2007 – 2010

Министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ

Начальник отдела координации внешнеэкономических связей

Анализ статистики внешнеторговой деятельности предприятий республики. Координации деятельности гос.

органов в сфере внешнеэкономических связей.

2006 – 2007

ООО «Связькомплектпоставка»

Директор

Руководство малым предприятием оптовой торговли электронными комплектующими изделиями.

2006 – 2006

ОАО «БЭТО»

Ведущий специалист по инвестиционному проектированию

Разработка бизнес-плана строительства цеха производства низковольтной распределительной

аппаратуры (совместно с SIEMENS)

2004 – 2006

ООО «Внешнеторговая фирма «БЭТО-ИМПЭКС»

Заместитель директора

Продвижение оборудования средств связи на внешние рынки. Заключение и исполнение

внешнеторговых контрактов.

2003- 2004

ОАО «БЭТО»

Начальник отдела инновационного маркетинга

Разработка программы по инновационной продуктовой линейке.

1999 – 2003

ОАО «БЭТО»

Заместитель начальника отдела маркетинга

Разработка и обоснование плана продаж. Контроль исполнения плана. Руководство дилерами.

1998 – 1999

ЗАО СП «БЭТО-ХУАВЭЙ» (КНР)

Директор департамента по производству

Руководство производством электронных компонентов цифровых систем связи.

1997 – 1998

ОАО «БЭТО», завод «КОМАТЕС»

Начальник бюро маркетинга завода

Разработка маркетинговой стратегии по продуктовой линейке предприятия.

1993 – 1997

ОАО «БЭТО», завод «КОМАТЕС»

Главный инженер завода (800 чел.)

Руководство технической службой приборостроительного предприятия.

1992 – 1993

Министерство промышленности РБ

Зам. начальника отдела экономической реформы

Разработка и обоснование программы приватизации государственных промышленных предприятий.

1983 – 1992

ОАО «БЭТО»

Последовательно: инженер – конструктор, инженер – конструктор III, II, I категории, начальник конструкторского бюро, главный конструктор (90 чел.)

Разработка, подготовка производства и постановка на производство приборов и оборудования

цифровых средств связи. Руководство коллективом отдела главного конструктора

(90 чел.) Разработка программ заводского контроля качества электронных

устройств.

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