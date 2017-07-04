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450006, Уфа, ул. Краснодонская, 21/23, кВ. 19
Тел. /347/273-00-75 (дом.), 927-236-15-90 (моб.)
[/table]Аблеев Айрат Шамилевич Образование:Башкирский госуниверситет, 1983 г. Специальность:физика, электроника и радиофизика. Диплом:физик, преподаватель. [table]
2015 – 2016
ООО «УОЛЛСЕЙВИНГ», г. Елабуга, РТ
Директор по производству – главный экономист.
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта создания нового производства энергосберегающих стеновых панелей. Подбор и
закупка технологического оборудования. Руководство строительством нового
предприятия. Расчет себестоимости готовой продукции. Управление производственным процессом.
2012 - 2015
Министерство промышленности и инновационной политики РБ
Ведущий специалист отдела инфраструктурного развития
Разработка инвестиционных проектов строительства новых производств. Расчет бюджетной эффективности государственных инвестиций в промышленные проекты.
2011 – 2012
Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
Начальник отдела программ развития туризма
Программно-целевое планирование и управление в сфере развития региональной индустрии туризма. Разработка концепции развития внутреннего туризма региона. Экспертиза инвестиционных проектов.
2010 – 2011
Министерство промышленности и инновационной политики РБ
Ведущий советник отдела координации инновационных проектов и промышленной кооперации
Финансовый анализ инвестиционных проектов. Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности контрагентов по исполнению
государственных контрактов.
2007 – 2010
Министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ
Начальник отдела координации внешнеэкономических связей
Анализ статистики внешнеторговой деятельности предприятий республики. Координации деятельности гос.
органов в сфере внешнеэкономических связей.
2006 – 2007
ООО «Связькомплектпоставка»
Директор
Руководство малым предприятием оптовой торговли электронными комплектующими изделиями.
2006 – 2006
ОАО «БЭТО»
Ведущий специалист по инвестиционному проектированию
Разработка бизнес-плана строительства цеха производства низковольтной распределительной
аппаратуры (совместно с SIEMENS)
2004 – 2006
ООО «Внешнеторговая фирма «БЭТО-ИМПЭКС»
Заместитель директора
Продвижение оборудования средств связи на внешние рынки. Заключение и исполнение
внешнеторговых контрактов.
2003- 2004
ОАО «БЭТО»
Начальник отдела инновационного маркетинга
Разработка программы по инновационной продуктовой линейке.
1999 – 2003
ОАО «БЭТО»
Заместитель начальника отдела маркетинга
Разработка и обоснование плана продаж. Контроль исполнения плана. Руководство дилерами.
1998 – 1999
ЗАО СП «БЭТО-ХУАВЭЙ» (КНР)
Директор департамента по производству
Руководство производством электронных компонентов цифровых систем связи.
1997 – 1998
ОАО «БЭТО», завод «КОМАТЕС»
Начальник бюро маркетинга завода
Разработка маркетинговой стратегии по продуктовой линейке предприятия.
1993 – 1997
ОАО «БЭТО», завод «КОМАТЕС»
Главный инженер завода (800 чел.)
Руководство технической службой приборостроительного предприятия.
1992 – 1993
Министерство промышленности РБ
Зам. начальника отдела экономической реформы
Разработка и обоснование программы приватизации государственных промышленных предприятий.
1983 – 1992
ОАО «БЭТО»
Последовательно: инженер – конструктор, инженер – конструктор III, II, I категории, начальник конструкторского бюро, главный конструктор (90 чел.)
Разработка, подготовка производства и постановка на производство приборов и оборудования
цифровых средств связи. Руководство коллективом отдела главного конструктора
(90 чел.) Разработка программ заводского контроля качества электронных
устройств.
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