aasolovkin

Образование:

• В 1998 году окончил среднюю школу №15 г.Коврова, Владимирской обл.

• В 2003 году окончил Ковровскую Государственную Технологическую Академию (КГТА) по специальности «2201 Информатика и управление в технических системах» с красным дипломом.

• С 2003 года аспирант КГТА кафедры ПМ и САПР (тема диссертации –Программно-методическая реализация автоматизированной системы управления моделированием.

Профессиональные навыки:

• Программирование: Delphi, C/C++, Visual Basic.

• Проектирование БД под MS SQL Server (включая администрирование), MS Access, InterBase. Свободное владение Transact-SQL.

• Хорошее знание и опыт работы с технологиями ADO, ODBC.

• Знание систем разработки конструкторской документации: Solid Works, Inventor, Компас, AutoCAD.

• Знания CASE-технологий (BPWin, ERWin), стандарта IDEF0.

• Свободное владение Интернетом, быстрая навигация и поиск.

• Отличное знание офисных приложений (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook).

• Хорошее знание аппаратной части компьютера (назначение и особенности комплектующих и интерфейсов), умение собирать ПК из комплектующих, с последующей установкой и настройкой ОС.

• английский язык: чтение специализированной и технической документации.

Опыт работы:

C 2001 г. работаю в ЗАО «Машиностроительный завод «Ковровец», отдел информационных технологий, инженер-программист 1 категории. Занимаюсь автоматизацией технических служб.

Участвовал в разработке системы управления инженерными данными класса PDM, которая была внедрена на КБ «Волна» г. Москва.

Участвовал в разработке программного комплекса «Автодозвон» для служб коммунального хозяйства. Внедрен: г. Ковров, г. Муром, г. Юрьев-Польский.

Участвовал в разработке системы автоматизированного проектирования и комплексного компьютерного моделирования радиоэлектронной аппаратуры в рамках Cals-технологий, награжденной серебряной медалью на V Московском международном салоне инноваций и инвестиций 15-18 февраля 2005г. в составе Владимирской областной общественной организации «Союз молодых ученых».

Личные качества:

Способность к самообучению, быстрое восприятие новой информации, коммуникабельность, добросовестность.