abdullayev1321

Меня зовут Абдулла.
Мне 21 год и я работаю в ночную смену. Так как большую часть времени, я бываю свободен, то я ищу мелкую подработку, на редактуру текста, копирайтинг текста. Опыта сожалению мало, но надеюсь собрать его побольше в скором времени.
Я по образованию экономист, на данный момент работаю в хостеле.
Жду Ваших заказов.
Основные навыки:
- Быстрая скорость печати
- Могу писать грамотно и без орфографических ошибок
- Отличные навыки работы с программами Word, Excel, могу преобразовывать текст, в один общий официальный стиль
- Могу создавать и автоматические таблицы в Excel.