abdullayev1321

Меня зовут Абдулла.

Мне 21 год и я работаю в ночную смену. Так как большую часть времени, я бываю свободен, то я ищу мелкую подработку, на редактуру текста, копирайтинг текста. Опыта сожалению мало, но надеюсь собрать его побольше в скором времени.

Я по образованию экономист, на данный момент работаю в хостеле.

Жду Ваших заказов.

Основные навыки: