abdullayev1321

Абдулла abdullayev1321

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Меня зовут Абдулла.

Мне 21 год и я работаю в ночную смену. Так как большую часть времени, я бываю свободен, то я ищу мелкую подработку, на редактуру текста, копирайтинг текста. Опыта  сожалению мало, но надеюсь собрать его побольше в скором времени. 

Я по образованию экономист, на данный момент работаю в хостеле. 

Жду Ваших заказов.

Основные навыки:

  • Быстрая скорость печати
  • Могу писать грамотно и без орфографических ошибок
  • Отличные навыки работы с программами Word, Excel, могу преобразовывать текст, в один общий официальный стиль
  • Могу создавать и автоматические таблицы в Excel.