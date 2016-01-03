C++, C#

Пишу программы на С++, C#, Java+C++(Android). Предпочтительным языком является С++. На C# готов написать лишь небольшие узкоспециализированные приложения.

Основные навыки:

- работа с сетью (клиент-серверные приложения, также SMTP, POP3, IMAP, FTP...)

- работа с базами данных (MS Access, MySQL...)

- работа с графикой (OpenGL, DirectX)

- добавление скриптов в программу (Lua, AngelScript и др)

- создание программ с удобным пользовательским интерфейсом

- хорошие знание математики, геометрии и умение применять эти знания для написания программ (например для работы с векторами или растрами)

- DirectShow

- написание служб для Windows

- работа с CryEngine 3

- Boost

- STL

- QT

- приложения для Android (Java и C++)

и многое другое

Контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: sobchik_igor

ICQ: 467 356 521