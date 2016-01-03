Пишу программы на С++, C#, Java+C++(Android). Предпочтительным языком является С++. На C# готов написать лишь небольшие узкоспециализированные приложения.
Основные навыки:
- работа с сетью (клиент-серверные приложения, также SMTP, POP3, IMAP, FTP...)
- работа с базами данных (MS Access, MySQL...)
- работа с графикой (OpenGL, DirectX)
- добавление скриптов в программу (Lua, AngelScript и др)
- создание программ с удобным пользовательским интерфейсом
- хорошие знание математики, геометрии и умение применять эти знания для написания программ (например для работы с векторами или растрами)
- DirectShow
- написание служб для Windows
- работа с CryEngine 3
- Boost
- STL
- QT
- приложения для Android (Java и C++)
и многое другое
Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: sobchik_igor
ICQ: 467 356 521
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