SEO PPC специалист, интернет-маркетолог, контент менеджера, руководителя проекта, аналитик bigdata

Опыт работы– интернет маркетологом,SEO, SMM, PPC 13 лет.

Цель: SEO PPC специалист, интернет-маркетолог, контент менеджера, руководителя проекта, аналитик bigdata, маркетолог - аналитик.

2014-2017 Разработкой и внедрением динамичной оптимизации для SEO SMM PPC.

Результаты деятельности: прирост трафика составил 300%. средний чек вырос в 2-5 раз.

2015-2017г. разработка и внедрение визуализации анализа бизнес-процессов на базе #BigData и #Machine Learning #Virtual #reality # многослойный анализ данных для SEO SMM PPC.

02.2004- по настоящее время КОНСУЛЬТАНТ ПО МАРКЕТИНГУ, РЕКЛАМЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ В ИНТЕРНЕТ (seo) интернет маркетолог, эксперт по юзабилити, трафик менеджер, менеджер PPC, контент менеджер.

Специализация организаций: производство, интернет продажи, услуги

Результатыдеятельности: рост трафика20-350%,продаж на 40-100%, снижение затрат на PPC рекламу на 10-15%.

Стабильные продажи интернет сайтов, (в том числе экспортные поставки в СНГ и Европу).