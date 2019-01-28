addip

Сеон Продвигонов addip

 
46 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO PPC специалист, интернет-маркетолог, контент менеджера, руководителя проекта, аналитик bigdata

  Опыт работы– интернет маркетологом,SEO, SMM, PPC 13 лет.

 

Цель: SEO  PPC специалист, интернет-маркетолог, контент менеджера, руководителя проекта, аналитик bigdata, маркетолог - аналитик.

 

2014-2017 Разработкой и внедрением динамичной оптимизации для SEO SMM PPC.

Результаты деятельности:  прирост трафика составил 300%. средний чек вырос в 2-5 раз. 

 

2015-2017г. разработка и внедрение визуализации анализа  бизнес-процессов на базе   #BigData и   #Machine Learning  #Virtual #reality # многослойный анализ   данных для SEO SMM PPC.

 

02.2004- по настоящее время КОНСУЛЬТАНТ ПО МАРКЕТИНГУ, РЕКЛАМЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ В ИНТЕРНЕТ (seo) интернет маркетолог, эксперт по юзабилити, трафик менеджер, менеджер PPC, контент менеджер.

 

Специализация организаций: производство, интернет продажи,  услуги

Результатыдеятельности: рост трафика20-350%,продаж на 40-100%, снижение затрат на PPC рекламу на 10-15%.

Стабильные продажи интернет сайтов, (в том числе экспортные поставки в СНГ и Европу).

 

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