Связь: [email protected]
Профессиональный верстальщик (стаж работы в команде 5 лет)
Основное образование - неполное высшее
МарГТУ, факультет Информатики и выч. техники (4 курс)
Дополнительное образование
(2003-2004) курсы
Москва, МГТУ им Н.Э.Баумана:
"Программирование для Web"
(2002-2003) курсы ООО Аудит-авицент
"HTML создание интернет страниц"
Знания:
HTML(4.0)DHTMLCSS (в том числе 2-ого уровня)
+ тонкости с адаптацией под различные браузеры, раскрутка;
PHP базовая разработка страниц на серверной части;
ActionScript (для Flash)
Программы:
Photoshop (полностью от нарезки тимплейтов, до редактирования изображения)
Пакет Macromedia (не ниже 6.0) - полностью (Flash, Firework, Dreaweaver)
Дополнительно:
Есть опыт привязки к движкам,
Владею скоростным набором на клавиатуре.