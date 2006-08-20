adelll85

Артём Ткаченко adelll85

 
38 летРоссия/Йошкар-Ола
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Связь: [email protected]

Профессиональный верстальщик (стаж работы в команде 5 лет)

Основное образование - неполное высшее

МарГТУ, факультет Информатики и выч. техники (4 курс)

Дополнительное образование

(2003-2004) курсы

Москва, МГТУ им Н.Э.Баумана:

"Программирование для Web"

(2002-2003) курсы ООО Аудит-авицент

"HTML создание интернет страниц"

Знания:

HTML(4.0)DHTMLCSS (в том числе 2-ого уровня)

+ тонкости с адаптацией под различные браузеры, раскрутка;

PHP базовая разработка страниц на серверной части;

ActionScript (для Flash)

Программы:

Photoshop (полностью от нарезки тимплейтов, до редактирования изображения)

Пакет Macromedia (не ниже 6.0) - полностью (Flash, Firework, Dreaweaver)

Дополнительно:

Есть опыт привязки к движкам,

Владею скоростным набором на клавиатуре.

PHPHTML