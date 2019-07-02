Осторожно, клевый свежий дизайн! Пока другие обещают, я делаю
Привет!Меня зовут Адилет и я веб-дизайнер из Кыргызстана.Работаю на лучшей бирже в рунете - И делаю это хорошо, чего скрывать =) Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.
С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Skype-Adilet Taalaibekov или live:c4c92b7f212ab624
Telegram-@adilet
Работаю по предоплате в $150
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых.
Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
Я верну аванс
Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.
Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану.
Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет. ах, да! Все правки бесплатные!Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Мои кошельки:
WebMoney---E779361319152
WebMoney ---R107212939251
PAYEER --P1010698901
Яндекс Деньги --410017136553775
Qiwi - +996557012595
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