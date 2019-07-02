Веб Дизайн

Осторожно, клевый свежий дизайн! Пока другие обещают, я делаю

Привет!Меня зовут Адилет и я веб-дизайнер из Кыргызстана.Работаю на лучшей бирже в рунете - И делаю это хорошо, чего скрывать =) Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.

С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Skype-Adilet Taalaibekov или live:c4c92b7f212ab624

Telegram-@adilet

Работаю по предоплате в $150

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых.

Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану.

Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет. ах, да! Все правки бесплатные!Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Мои кошельки:

WebMoney---E779361319152

WebMoney ---R107212939251

PAYEER --P1010698901

Яндекс Деньги --410017136553775

Qiwi - +996557012595