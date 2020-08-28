admininstasuper

Ирина Гузель admininstasuperadmininstasuper
33 годаРоссия/Тольятти
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
АДМИНИСТРАТОР ИНСТАГРАМ
ОБУЧЕНИЕ:
Курс "Менеджер блогера" у известного блогера Кристины Бошчех.
Мини-курс копирайтинга в профи-интернет.
Работала с 2015 по 2017 аналитиком продаж, те знаю все о продажах.
МОГУ В ИНСТАГРАМ:
*сделать анализ аккаунта
*вести основной аккаунт
*работать с пр- аккаунтом
*составить стратегию продвижения блога.
*копирайтинг
*поик блогов для рекламы и составление макетов
*организация по участию в гивах
Перед работой предлагаю 3 тестовых дня БЕЗ ОПЛАТЫ , затем вы примите решение о возможности дальнейшего сотрудничества.
На данный момент беру 10 000 руб./мес.
ТЕЛ: +905428185939
Действие аккаунта приостановлено!