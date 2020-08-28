admininstasuper

АДМИНИСТРАТОР ИНСТАГРАМ

ОБУЧЕНИЕ:

Курс "Менеджер блогера" у известного блогера Кристины Бошчех.

Мини-курс копирайтинга в профи-интернет.

Работала с 2015 по 2017 аналитиком продаж, те знаю все о продажах.

МОГУ В ИНСТАГРАМ:

*сделать анализ аккаунта

*вести основной аккаунт

*работать с пр- аккаунтом

*составить стратегию продвижения блога.

*копирайтинг

*поик блогов для рекламы и составление макетов

*организация по участию в гивах

Перед работой предлагаю 3 тестовых дня БЕЗ ОПЛАТЫ , затем вы примите решение о возможности дальнейшего сотрудничества.

На данный момент беру 10 000 руб./мес.

ТЕЛ: +905428185939