О себе
Здравствуйте, я занимаюсь веб-разработкой. Занимаюсь разработкой с нуля и доработкой.
Умею верстать шаблоны под стационарные мониторы и мобильные устройства (на основе готовых psd-макетов).
Знаю, умею, использую, могу:
- HTML, CSS(препроцессоры sass, less. scss)
- PHP(базовый)
- Верстка на bootstrap, flexbox верстка,
- Кроссбраузерная верстка
- Адаптивная верстка
- Анимация, слайдеры
- Adobe Photoshop
- JavaScript, jQuery (базовый)
- Аналитика для сайта
Есть опыт разработки лендингов, доработка корпоративного сайта.
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