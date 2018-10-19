adokur666

Аюна adokur666

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
О себе

Здравствуйте, я занимаюсь веб-разработкой. Занимаюсь разработкой с нуля и доработкой. 

Умею верстать шаблоны под стационарные мониторы и мобильные устройства (на основе готовых psd-макетов).

Знаю, умею, использую, могу:

- HTML, CSS(препроцессоры sass, less. scss)

- PHP(базовый)

- Верстка на bootstrap, flexbox верстка, 

- Кроссбраузерная верстка

- Адаптивная верстка

- Анимация, слайдеры

- Adobe Photoshop

- JavaScript, jQuery (базовый)

- Аналитика для сайта

Есть опыт разработки лендингов, доработка корпоративного сайта.