О себе

Здравствуйте, я занимаюсь веб-разработкой. Занимаюсь разработкой с нуля и доработкой.

Умею верстать шаблоны под стационарные мониторы и мобильные устройства (на основе готовых psd-макетов).

Знаю, умею, использую, могу:

- HTML, CSS(препроцессоры sass, less. scss)

- PHP(базовый)

- Верстка на bootstrap, flexbox верстка,

- Кроссбраузерная верстка

- Адаптивная верстка

- Анимация, слайдеры

- Adobe Photoshop

- JavaScript, jQuery (базовый)

- Аналитика для сайта

Есть опыт разработки лендингов, доработка корпоративного сайта.