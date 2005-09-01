E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +382 (67) 42-35-65 Черногория
Проживание Сербия и Черногория
Дата рождения 28.10.1986
Переезд Переезд невозможен
Примерная зарплата 1 600 USD
Информационные технологии/Интернет/Телеком
* Управление проектами
* Программирование/Разработка
* Web мастер
Образование
Основное
* 2010 — ГУУ, Информационный менеджмент, 4 курс в/о
Повышение квалификации/курсы
* 2009 — Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 1. Основы 3D-моделирования, "Специалист", +
* 2009 — Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 2. Создание материалов и текстурирование, "Специалист", +
* 2009 — Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 3. Сложное моделирование, "Специалист", +
* 2009 — CHAOS software V-Ray 1.5. Часть I: Фотореалистичное освещение и визуализация в Autodesk 3ds Max 2009, "Специалист", +
Профессиональный опыт
01.2009 - продолжаю работать , autocommunity
Html-верстальщик
http://www.autocommunity.ru/fleamarket/
http://pda.autocommunity.ru/forum/
01.2009 - продолжаю работать , artutkin.ru
Информационные технологии/системная интеграция
Html-верстальщик
05.2008 - продолжаю работать , freelance
разработка, верстка, программирование
http://ilovemyfuckingjob.com -верстка, админка к сайту
http://studiostyle.ru - под ключ
http://berlogawear.ru - полностью программная часть. движок netcat
http://leokrug.ru/ - верстка
http://yanam.ru - верстка
http://www.globalpolymers.ru - верстка
04.2008 - 01.2009 , Actis Systems
html-верстальщик
верстка сайтов для Microsoft (html, css, js, xml)
http://www.microsoft.com/rus/isv
http://www.microsoft.com/rus/web/
http://www.microsoft.com/rus/partnerfinder
http://www.microsoft.com/rus/tolkoplus
http://www.microsoft.com/rus/blogs/
09.2006 - 02.2008 , Notamedia
Редактор, контент-менеджер
Обязанности:
• Работа с контентом нескольких сайтов (dfstyle.ru, kotoroy.net, zaputina.ru, http://mosoblonline.ru/ - ежедневное наполнение, http://durova.ru – полностью перенос информации со старого сайта, плюс обработка изображений для фотогалереи)
• Написание ТЗ на создание сайтов от персональных страниц до порталов: журнал "Огонек", ЦНРПМ (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские)
• Верстка страниц (пример: http://kotoroy.net/book_two/, http://cmg.notamedia.com/) с применением html и css, табличная верстка.
• Работа с ситемой управления сайтами (собственная разработка "Редактор"): управления структурой сайта, создание новых модулей с применением php и js; в несложных случаях - создание полностью рабочей версии сайта на движке (набивка структуры сайта, прикручивание дизайна на движок, создание необходимых модулей - блоков, вывод необходимых элементов на главных и внутренних страницах сайта.)
• Работа с сотрудниками (программисты) - распределение текущих задач и контроль их исполнения.
09.2005 - 07.2006 , ЗАО "ЦНК"
Администратор сайта
работа с контентом сайта mnkom.ru (ежедневное обновление информации, редактирование изображений товаров, написание коротких новостей, описание важных событий компании для размещения на сайте), поиск информации в Интернете, редизайн сайта , создание баннеров, разработка фирменного стиля для каталогов, статей в журналы и справочников, мониторинг и анализ рейтинга сайта компании и фирм-конкурентов с целью повышения эффективности работы сайта. Работа с контентом осуществлялась через систему администрирования сайта (собственный движок)
Дополнительная информация
Гражданство:
* Россия
Разрешение на работу в странах:
* Россия
Языки
* Родной язык — Русский
* Английский, базовые знания
Ключевые навыки
Пользователь PC: HTML, CSS, JavaScript (обработка событий на стороне пользователя), XML, XSLT (на уровне правки шаблонов),графические редакторы (Photoshop, Painter 7), Flash MX, AS3, 3dmax (моделирование, визуализация v-ray), php, sql
CMS: Netcat (разработка сайта с нуля: создание структуры, шаблонов, модулей)
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