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Тел. (моб.) +382 (67) 42-35-65 Черногория

Проживание Сербия и Черногория

Дата рождения 28.10.1986

Переезд Переезд невозможен

Примерная зарплата 1 600 USD

Информационные технологии/Интернет/Телеком

* Управление проектами

* Программирование/Разработка

* Web мастер

Образование

Основное

* 2010 — ГУУ, Информационный менеджмент, 4 курс в/о

Повышение квалификации/курсы

* 2009 — Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 1. Основы 3D-моделирования, "Специалист", +

* 2009 — Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 2. Создание материалов и текстурирование, "Специалист", +

* 2009 — Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 3. Сложное моделирование, "Специалист", +

* 2009 — CHAOS software V-Ray 1.5. Часть I: Фотореалистичное освещение и визуализация в Autodesk 3ds Max 2009, "Специалист", +

Профессиональный опыт

01.2009 - продолжаю работать , autocommunity

Html-верстальщик

http://www.autocommunity.ru

http://www.autocommunity.ru/fleamarket/

http://pda.autocommunity.ru/forum/

01.2009 - продолжаю работать , artutkin.ru

Информационные технологии/системная интеграция

Html-верстальщик

http://www.about-wheels.ru

http://www.kachalkus.ru

http://www.artutkin.ru

http://www.dvdprava.ru

http://www.damaco.ru

http://www.echelon-geolife.ru

http://zoonuans.ru

http://dscgroup.ru

05.2008 - продолжаю работать , freelance

разработка, верстка, программирование

http://ilovemyfuckingjob.com -верстка, админка к сайту

http://studiostyle.ru - под ключ

http://berlogawear.ru - полностью программная часть. движок netcat

http://leokrug.ru/ - верстка

http://yanam.ru - верстка

http://www.globalpolymers.ru - верстка

04.2008 - 01.2009 , Actis Systems

html-верстальщик

верстка сайтов для Microsoft (html, css, js, xml)

http://www.microsoft.com/rus/isv

http://www.microsoft.com/rus/web/

http://www.microsoft.com/rus/partnerfinder

http://www.microsoft.com/rus/tolkoplus

http://www.microsoft.com/rus/blogs/

09.2006 - 02.2008 , Notamedia

Редактор, контент-менеджер

Обязанности:

• Работа с контентом нескольких сайтов (dfstyle.ru, kotoroy.net, zaputina.ru, http://mosoblonline.ru/ - ежедневное наполнение, http://durova.ru – полностью перенос информации со старого сайта, плюс обработка изображений для фотогалереи)

• Написание ТЗ на создание сайтов от персональных страниц до порталов: журнал "Огонек", ЦНРПМ (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские)

• Верстка страниц (пример: http://kotoroy.net/book_two/, http://cmg.notamedia.com/) с применением html и css, табличная верстка.

• Работа с ситемой управления сайтами (собственная разработка "Редактор"): управления структурой сайта, создание новых модулей с применением php и js; в несложных случаях - создание полностью рабочей версии сайта на движке (набивка структуры сайта, прикручивание дизайна на движок, создание необходимых модулей - блоков, вывод необходимых элементов на главных и внутренних страницах сайта.)

• Работа с сотрудниками (программисты) - распределение текущих задач и контроль их исполнения.

09.2005 - 07.2006 , ЗАО "ЦНК"

Администратор сайта

работа с контентом сайта mnkom.ru (ежедневное обновление информации, редактирование изображений товаров, написание коротких новостей, описание важных событий компании для размещения на сайте), поиск информации в Интернете, редизайн сайта , создание баннеров, разработка фирменного стиля для каталогов, статей в журналы и справочников, мониторинг и анализ рейтинга сайта компании и фирм-конкурентов с целью повышения эффективности работы сайта. Работа с контентом осуществлялась через систему администрирования сайта (собственный движок)

Дополнительная информация

Гражданство:

* Россия

Разрешение на работу в странах:

* Россия

Языки

* Родной язык — Русский

* Английский, базовые знания

Ключевые навыки

Пользователь PC: HTML, CSS, JavaScript (обработка событий на стороне пользователя), XML, XSLT (на уровне правки шаблонов),графические редакторы (Photoshop, Painter 7), Flash MX, AS3, 3dmax (моделирование, визуализация v-ray), php, sql

CMS: Netcat (разработка сайта с нуля: создание структуры, шаблонов, модулей)