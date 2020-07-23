Составление юридических документов, представление интересов в суде

Занимаюсь юридической практикой с 2007 года. Обладаю достаточным опытом по составлению широкого спектра юридических документов: гражданско-правовых договоров, претензионных и согласовательных актов, исковых заявлений и другой юридически значимой документации. Занимаюсь представлением интересов клиентов в судах всех инстанций, в государственных органах, а также в переговорах с контрагентами. Обладаю позитивным настроем, стрессоустойчивостью, ответственностью и коммуникабельностью.Образование высшее юридическое: СПбГУ Юридический факультет, окончил в 2006 году.

Готов оказать услуги по своевременной и юридически грамотной подготовке различного рода гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, соглашений, исковых заявлений, ходатайств, отзывов и возражений на исковые заявления, а также иной юридической документации. Осуществляю ведение гражданских и административных дел разной направленности в судах всех инстанций.

Всегда открыт для позитивного общения и поиска решений юридически затруднительных ситуаций клиентов!