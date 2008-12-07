Требуется доработать сайт. Нынешняя рабочая версия http://www.primecrime.ru/ 1. "Одеть" в новый дизайн http://ukrneruhomist.com/transfer/cs12/ на предложенную Вами лицензионную CMS (желательно CMS + CEO). 2. Поправить Mysql, если нужно, прописать скрипты. 3. Добавить новые модули (платежные системы). Есть подробное ТЗ. Прошу ...