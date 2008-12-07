agefter

Гефтер Алла agefter

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Усовершенствование рабочего сайта в новом дизайне

    $1000

    Требуется доработать сайт. Нынешняя рабочая версия www.primecrime.ru 1. "Одеть" в новый готовый дизайн на предложенную Вами лицензионную CMS (предпочтение: СMS + встроенное CEO). 2. Перенести существующий контент. 3. Добавить новые модули (интегрированные платежные системы, интерактивную карту, новостные информеры). ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка рабочего сайта в новом дизайне

    $1000

    Требуется доработать сайт. Нынешняя рабочая версия http://www.primecrime.ru/ 1. "Одеть" в новый дизайн http://ukrneruhomist.com/transfer/cs12/ на предложенную Вами лицензионную CMS (желательно CMS + CEO). 2. Поправить Mysql, если нужно, прописать скрипты. 3. Добавить новые модули (платежные системы). Есть подробное ТЗ. Прошу ...

    MySQL
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Администратор форума

    Мы ищем администратора для форума информагентства ИА "Прайм Крайм" www.primecrime.ru Тематика: криминальные новости. Специалистам, заинтересовавшимся данным предложением, просьба писать свои пожелания по гонорару.

    Служба поддержки26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад