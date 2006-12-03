Цель:

Получить интересную и перспективную работу.

Вид занятости: Удаленная работа - технический перевод, поддержание англо-ресурсов, и тд

Образование :

1994 г - окончил Томский радиомеханический колледж по специальности

"станочник широкого профиля"

(очная форма),(период обучения -2 года)

1999 г - завершил обучение в Томском политехническом университете по специальности "Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов."

(очная форма),(период обучения -5 лет)

2003 г - завершил обучение в Томском политехническом университете по специальности "Лингвист, переводчик (Лингвистика и межкультурная коммуникация)"

(очно-заочная форма),(период обучения -3 года)

Опыт работы по специальности :

06.1998 г. - механик отделения "Очистка продуктов пиролиза " завод ЭП-300, Томский нефте-химический комбинат

05.2000 г. - механик отделения "Ректификации ациклических углеводородов" завод ПЭВД, Томский нефтехимический завод

02.2006 г. по настоящее время - ведущий инженер Управления капитального строительства, Томский нефтехимический завод

Дополнительная информация:

Опыт деловой переписки. Продвинутый пользователь ПК (Windows, Office, Internet, железо),опыт работы по разработке и поддержанию сайтов на английском языке. Хороший Passive English - свободное чтение любых текстов и восприятие речи на слух. ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА - Активность, ответственность, исполнительность, желание приобрести новые навыки, умение находить общий язык с окружающими.