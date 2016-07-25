ahmetov1

Александр Ахметов ahmetov1

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рассчетный модуль на php

    $100

    Добрый день,  Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют.  Сам бот работает в 2 направлении.  1) Накапливаем доллары      Покупает биткоин дешевле - ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рассчетный модуль на php

    Добрый день,  Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют.  Сам бот работает в 2 направлении.  1) Накапливаем доллары      Покупает биткоин дешевле - ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад