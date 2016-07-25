$100
Добрый день, Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют. Сам бот работает в 2 направлении. 1) Накапливаем доллары Покупает биткоин дешевле - ...
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
9 лет назад
Добрый день, Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют. Сам бот работает в 2 направлении. 1) Накапливаем доллары Покупает биткоин дешевле - ...
Добрый день, Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют. Сам бот работает в 2 направлении. 1) Накапливаем доллары Покупает биткоин дешевле - ...