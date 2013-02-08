Образование:

• 1996 - 2007 - Средняя общеобразовательная школа;

• 2007 - 2011 - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, факультет филологии, специальность: украинский язык и литература, испанский язык;

• с 2011 продолжаю обучение в магистратуре, специальность: украинский язык и литература, английский язык.

Опыт работы: Университетская практика: фольклорная, диалектологической, библиографическая и педагогическая.

Перевод (рус.-укр.) и редактирование статей, текстов на различную тематику.

Издательство журналов. Продажа продукции компании, работа с клиентами: переговоры и заключение договоров.

Дополнительные сведения: Знание ПК на уровне пользователя.

Имею свидетельство оператора компьютерного набора и свидетельства о посещении курсов английского языка.

Знание иностранных языков: английский, испанский.

Личные качества: ответственность, доброжелательность, порядочность, без вредных привычек.