Дизайнер, Аниматор
Привет. Я - Моушн-дизайнер или Графически дизайнер.
Умею работать в 3 программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrato, Adobe After Effects.
Имею стаж более одного года.
Выполнил более 150 проектов.
Делаю: брендинг, оформление всех социальных сетей, промо ролики, интро и т.д
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
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