ai8257257

Ален ai8257257

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайнер, Аниматор

Привет. Я - Моушн-дизайнер или Графически дизайнер

Умею работать в 3 программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrato, Adobe After Effects.

Имею стаж более одного года.

Выполнил более 150 проектов

Делаю: брендинг, оформление  всех социальных сетей, промо ролики, интро и т.д

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Отзывы заказчиков

vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$5
10 баллов
7 лет назад
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