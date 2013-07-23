Освіта:
Диплом бакалавра в Університеті інформаційних технологій та менеджменту в Жешoвi на факультеті “Журналістика та засоби масової інформації” за спеціальністю “Комп'ютерна графіка в засобах масової інформації” та магістра за спеціальністю "Реклама і PR".
Досвід роботи:
# Верстка газет
# Дизайнер в дизайн-студіях Україна та Польща
# Великий (не менше 7 років) досвід роботи як фрілансер.
Програми: Mac та PC - Adobe Photoshop, InDesign; Illustrator, Corel Draw...
Мови:
# російська,
# польська,
# англійська (Сертифікат TELC B2).