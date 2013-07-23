Освіта:

Диплом бакалавра в Університеті інформаційних технологій та менеджменту в Жешoвi на факультеті “Журналістика та засоби масової інформації” за спеціальністю “Комп'ютерна графіка в засобах масової інформації” та магістра за спеціальністю "Реклама і PR".

Досвід роботи:

# Верстка газет

# Дизайнер в дизайн-студіях Україна та Польща

# Великий (не менше 7 років) досвід роботи як фрілансер.

Програми: Mac та PC - Adobe Photoshop, InDesign; Illustrator, Corel Draw...

Мови:

# російська,

# польська,

# англійська (Сертифікат TELC B2).