aiwprton1992

Front-End Developer, качественная верстка
Знания, умения, навыки:
- HTML(HTML5), CSS(CSS3), Javascript, jQuery, BEM, Bootstrap 3, Sass/Less, Git.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Написание аккуратного, логичного, легко читабельного код.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Pixel perfect.
- Комментарии.
Главный принцип:
- Делаю роботу качественно и срок, иначе не берусь за проект, проекты делаю по точно поставленных заказчиком задачах
Портфолио: