Front-End Developer, качественная верстка

Знания, умения, навыки:

- HTML(HTML5), CSS(CSS3), Javascript, jQuery, BEM, Bootstrap 3, Sass/Less, Git.

- Кроссбраузерность.

- Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.

- Responsive.

- Написание аккуратного, логичного, легко читабельного код.

- SEO-верстка.

- Адаптация / внедрение плагинов.

- Использование спрайтов.

- Pixel perfect.

- Комментарии.

Главный принцип:

- Делаю роботу качественно и срок, иначе не берусь за проект, проекты делаю по точно поставленных заказчиком задачах

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/aiwprton1992/portfolio/