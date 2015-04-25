Начинающий веб-программист

Около года назад решил влиться в ряды web-программистов. До этого занимался системным программированием, но решил отложить в сторону, так как нету возможности. Ответственно отношусь к работе, но не могу отвечать 100% за сроки, потому-что начинающий. Думаю это необходимо написать, даже пусть это и антиреклама :). Буду рад с вами поработать.

Знания и навыки:

- HTML

- CSS

- PHP 5.3-5.5

- Laravel 4.2

- Wordpress

- JavaScript

Дополнительно:

- Grunt, Gulp, немножко Bower

- Bootstrap 3.2

- jQuery