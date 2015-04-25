Начинающий веб-программист
Около года назад решил влиться в ряды web-программистов. До этого занимался системным программированием, но решил отложить в сторону, так как нету возможности. Ответственно отношусь к работе, но не могу отвечать 100% за сроки, потому-что начинающий. Думаю это необходимо написать, даже пусть это и антиреклама :). Буду рад с вами поработать.
Знания и навыки:
- HTML
- CSS
- PHP 5.3-5.5
- Laravel 4.2
- Wordpress
- JavaScript
Дополнительно:
- Grunt, Gulp, немножко Bower
- Bootstrap 3.2
- jQuery
Веб-программирование
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