akiyanitsia

Ответственное отношение к работе! Работа на результат!🤗
Приветствую Вас на своём аккаунте!珞
Меня зовут Аня, я с радостью готова Вам помочь!☺
Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!類
Украинский и русский - это языки, которыми владею в совершенстве.
Имею большой опыт в наборе и в редактировании текста.
А также есть опыт в продажах более 8 лет.
Очень ответственно отношусь к своей работе.
Работаю от души, на результат и на совесть, выполню заказы быстро, качественно и с гарантией для Вас и по хорошей цене.
Не верите, проверьте сами☺
Буду рада сотрудничеству!