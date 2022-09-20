akiyanitsia

Ответственное отношение к работе! Работа на результат!🤗

Приветствую Вас на своём аккаунте!珞

Меня зовут Аня, я с радостью готова Вам помочь!☺

Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!類

Украинский и русский - это языки, которыми владею в совершенстве.

Имею большой опыт в наборе и в редактировании текста.

А также есть опыт в продажах более 8 лет.

Очень ответственно отношусь к своей работе.

Работаю от души, на результат и на совесть, выполню заказы быстро, качественно и с гарантией для Вас и по хорошей цене.

Не верите, проверьте сами☺

Буду рада сотрудничеству!