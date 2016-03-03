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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист, быстро и точно.
Ответный отзыв
Идеальный заказчик! Качественная постановка задачи + оплата в срок. Приятно работать, рекомендую