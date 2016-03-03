akljushina

Алексанра Клюшина akljushina

 
27 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
uverst
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Переделать логотипы
Отличный специалист, быстро и точно.
Идеальный заказчик! Качественная постановка задачи + оплата в срок. Приятно работать, рекомендую
Ответный отзыв