akoppela

Андрей akoppela

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
16 лет назад
Верстка двух сайтов
CSSHTML
С Андреем приятно работать. Верстка сделана быстро и профессионально. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Gremlin13
Денис 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Верстка с макета, немного JS
JavaScript
Большое спасибо за верстку. Порадовала цена и оперативность. (:
FlightNeg
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Помощь с версткой (div до конца страницы)
Человек профи. Сделал то, что я хотел и так, как я хотел за очень короткий срок. Приятно работать с человеком, которому нравится то, что он делает. Обязательно продолжу сотрудничество.