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Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
16 лет назад
CSSHTML
С Андреем приятно работать. Верстка сделана быстро и профессионально. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
$5
10 баллов
16 лет назад
JavaScript
Большое спасибо за верстку. Порадовала цена и оперативность. (:
$5
10 баллов
16 лет назад
Человек профи. Сделал то, что я хотел и так, как я хотел за очень короткий срок. Приятно работать с человеком, которому нравится то, что он делает. Обязательно продолжу сотрудничество.