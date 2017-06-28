Akrida Records - студия звукозаписи, записать песню, песня под ключ
Akrida Records - Профессионалы с более чем 15-летним опытом работы в музыкальной сфере.
Создание, Запись и Аранжировка Музыки
Мастеринг, Сведение
Озвучка, Джинглы, Песни под ключ
Cаунд-Дизайн
Биты, Саундтреки, Ремиксы
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Портфолио
- Palmiro - Завесы164 просмотра
- Ukutan ( Palmiro ) - Rap Russian159 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
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Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга