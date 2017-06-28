akridarec

Алексей Васильев akridarec

 
35 летРоссия/Тольятти
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Akrida Records - студия звукозаписи, записать песню, песня под ключ

Akrida Records - Профессионалы с более чем 15-летним опытом работы в музыкальной сфере.

Создание, Запись и Аранжировка Музыки

Мастеринг, Сведение

Озвучка, Джинглы, Песни под ключ

Cаунд-Дизайн

Биты, Саундтреки, Ремиксы

http://akridarec.wixsite.com/akrida

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга