Разработка сайтов под ключ.
Разработка дизайна и верстка Интернет-сайтов, рекламных баннеров для размещения на Интернет-ресурсах, создание разнообразных иконок, заполнение контента сайта, подготовка изображений к публикации на Интернет-ресурсах, разработка логотипов, фирменного стиля (включая различную полиграфическую продукцию, такую как, визитки, фирменные бланки, приглашения, буклеты, листовки, рекламные модули, каталоги, конверты и прочее), перевод растровых изображений (логотипов, иконок, схем, диаграмм, карт, схем и прочее) в векторный формат, обработка фотографий (ретушь, удаление эффекта «красных глаз» и прочее), редакция текстов и многое другое.
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