2000-2005 гг - Художественная школа
2005-2007 гг - Иркутский гуманитарно-технический колледж, профессия экономист-бухгалтер
2007 - по настоящее время Байкальский гуманитарный институт, специалист Бухгалтер
2008 - открытие собственного бизнеса, издание газет, предоставление юридических услуг по настоящее время.
увлечения : интернет, сетевой маркетинг (AVON, AMWAY), чтение, музыка,познание нового....
Имею двое детей.
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