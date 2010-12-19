akulla

Арина akulla

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

2000-2005 гг - Художественная школа

2005-2007 гг - Иркутский гуманитарно-технический колледж, профессия экономист-бухгалтер

2007 - по настоящее время Байкальский гуманитарный институт, специалист Бухгалтер

2008 - открытие собственного бизнеса, издание газет, предоставление юридических услуг по настоящее время.

увлечения : интернет, сетевой маркетинг (AVON, AMWAY), чтение, музыка,познание нового....

Имею двое детей.

Юридические услуги
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